Novavax en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

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6 août - ** L'action du fabricant de vaccins Novavax NVAX.O progresse de 2,1% à 7,86 dollars en pré-ouverture

** NVAX prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 235 et 275 millions de dollars, contre une fourchette précédemment estimée entre 230 et 270 millions de dollars

** Le chiffre d’affaires de la société au deuxième trimestre, de 56,7 millions de dollars, dépasse la moyenne des prévisions des analystes, qui s'établissait à 52,5 millions de dollars, selon les données de LSEG

** La société indique que le transfert de technologie de fabrication à Sanofi devrait être achevé mi-2027, ce qui déclencherait le paiement d'étape de 75 millions de dollars à Novavax

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 14,6% depuis le début de l'année