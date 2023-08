Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Novavax: développement prometteur pour le vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 15:45

(CercleFinance.com) - Novavax a annoncé que la mise à jour de son candidat vaccin COVID à base de protéines avait induit des réponses en anticorps neutralisants contre des sous-variants au cours d'études sur les petits animaux et les primates non humains.



Le laboratoire rappelle que les variantes de la sous-lignée XBB sont largement responsables de la majorité des cas actuels de COVID aux États-Unis et dans l'Union européenne.



' Nos données ont montré que les vaccins COVID à base de protéines de Novavax induisent des réponses largement neutralisantes contre les sous-variantes de XBB, notamment EG.5.1 et XBB.1.16.6 ', a déclaré Filip Dubovsky, président de la recherche et du développement de Novavax.



' Nous avons une grande confiance dans notre vaccin COVID mis à jour et travaillons avec diligence avec les organismes de réglementation mondiaux pour garantir que notre vaccin à base de protéines soit disponible cet automne', a-t-il ajouté.