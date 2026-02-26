 Aller au contenu principal
Novavax bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de recettes annuelles
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 16:32

26 février - ** Les actions du fabricant de vaccins Novavax NVAX.O font un bond de20 % à 11,44 $, atteignant un sommet de plus d'un an

**La société prévoit un chiffre d'affaires ajusté de 230 à 270 millions de dollars pour 2026, contre 185 à 205 millions de dollars précédemment

** Les prévisions excluent les ventes et les redevances du partenariat avec Sanofi SASY.PA .

** Chiffre d'affaires de 147 millions de dollars au quatrième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 78,84 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Bénéfice de 18 millions de dollars, contre une perte de 81 millions de dollars il y a un an

** En incluant le mouvement de la séance, l'action NVAX a augmenté de plus de 63% depuis le début de l'année

