Novavax: attend la réponse de la FDA pour le vaccin Covid 03/04/2025









(CercleFinance.com) - Alors que Novavax avait jusqu'au 1er avril pour déposer auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine la demande d'autorisation de mise sur le marché (BLA) de son vaccin contre la COVID-19, le laboratoire rapporte avec 'répondu à toutes les demandes d'information de la FDA' et estime par conséquent que sa demande est prête à être approuvée.



'À ce jour, nous attendons toujours la réponse de l'agence et n'avons pas encore reçu de décision officielle de la FDA américaine', précise le laboratoire.



La demande de Novavax s'appuyait sur des essais cliniques de phase 3 démontrant l'innocuité et l'efficacité de du vaccin pour la prévention de la COVID-19.



'Nous sommes convaincus que notre vaccin bien toléré représente une alternative importante aux vaccins à ARNm contre la COVID-19 aux États-Unis', ajoute le laboratoire.





