Novavax: approbation du CDC pour la 2e dose du vaccin Covid

(CercleFinance.com) - Novavax fait savoir que le CDC a approuvé les recommandations du Comité consultatif sur les pratiques de vaccination (ACIP) pour administrer une seconde dose du vaccin COVID-19 2024-2025 de Novavax aux adultes de 65 ans et plus et aux personnes modérément ou sévèrement immunodéprimées, six mois après la première dose.



Des doses supplémentaires (trois ou plus) sont aussi conseillées pour les personnes immunodéprimées en consultation avec un professionnel de santé.



Le vaccin COVID-19 de Novavax (formule 2024-2025) est disponible dans plus de 30 000 lieux, dont des pharmacies, des cabinets médicaux, et des centres de santé publique à travers les États-Unis.





