Novavax: accord de licence co-exclusif avec Sanofi

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce la conclusion d'un accord de licence co-exclusif avec Novavax, pour la co-commercialisation d'un vaccin Covid-19 et le développement de vaccins combinés grippe-Covid-19, ainsi qu'une prise de participation minoritaire de moins de 5% dans Novavax.



Dans ce cadre, Novavax recevra un paiement initial de 500 millions de dollars, jusqu'à 700 millions en fonction de la réalisation de diverses étapes, et des redevances graduelles à deux chiffres sur les ventes de vaccins Covid-19 et grippe-Covid-19 réalisées par Sanofi.



Novavax aura aussi droit à des paiements pouvant atteindre 200 millions de dollars, ainsi qu'à des redevances à un chiffre pour chaque vaccin supplémentaire de Sanofi développé sous licence non exclusive avec la technologie de l'adjuvant Matrix-M de Novavax.



'En dehors de cette collaboration, chaque partie pourra développer et commercialiser, à ses frais, ses propres vaccins contre la grippe et la Covid-19, de même que ses propres produits adjuvantés', précise le groupe de santé français.





