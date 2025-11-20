 Aller au contenu principal
Novartis vise un CA à +5-6% par an jusqu'en 2030 avec les médicaments anticancéreux
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 08:18

Le groupe suisse Novartis NOVN.S a déclaré jeudi prévoir une croissance des ventes corrigée des effets de change de 5% à 6% jusqu'en 2030, citant des prévisions de recettes maximales plus élevées pour ses médicaments contre le cancer Kisqali et Scemblix.

Le fabricant de médicaments a relevé ses prévisions de ventes maximales pour Kisqali, utilisé pour traiter un type courant de cancer du sein, à au moins 10 milliards de dollars (8,68 milliards d'euros), contre une estimation précédente de 8 milliards de dollars.

Pour Scemblix, un médicament contre la leucémie, Novartis s'attend désormais à des ventes maximales d'au moins 4 milliards de dollars, contre un minimum de 3 milliards de dollars auparavant.

La société a déclaré que ses huit médicaments approuvés les plus prometteurs ont chacun un potentiel de ventes maximales de 3 à 10 milliards de dollars.

Le mois dernier, Novartis a proposé d'acquérir Avidity Biosciences pour un montant de 12 milliards de dollars afin d'ajouter des candidats au traitement des troubles musculaires, dans le cadre d'une initiative plus large visant à compenser la baisse des ventes de produits établis, notamment son médicament contre l'insuffisance cardiaque Entresto.

L'entreprise suisse a déclaré que l'acquisition prévue porterait à 6% la croissance annuelle de son chiffre d'affaires prévue pour 2024-2029, contre 5% précédemment.

(Rédigé par Ludwig Burger ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

NOVARTIS
102,520 CHF Swiss EBS Stocks +0,29%
