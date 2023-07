Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: vers un nouveau site pour Sandoz en Slovénie information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 11:24









(CercleFinance.com) - Sandoz, la filiale de génériques de Novartis, a annoncé jeudi son intention d'investir quelque 90 millions de dollars dans la construction d'un nouveau centre dédié aux médicaments biosimilaires à Ljubljana (Slovénie).



Ce nouveau site, qui devrait être opérationnel d'ici à 2026 et créer environ 200 emplois, est appelé à devenir l'une des installations-clé de l'entreprise dans le domaine du développement de biosimilaires, explique-t-elle.



Cette enveloppe doit venir s'ajouter aux investissements de 400 millions de dollars déjà annoncé par Sandoz afin de soutenir ses activités de production à Lendava (Slovénie) et Holzkirchen (Allemagne).





