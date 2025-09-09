Novartis va racheter l'Américain Tourmaline Bio pour 1,4 milliard USD

Le géant pharmaceutique suisse Novartis se renforce dans les traitements pour les maladies cardiovasculaires en rachetant l'entreprise biopharmaceutique américaine Tourmaline Bio, valorisée à environ 1,4 milliard de dollars (1,18 milliard d'euros), a-t-il annoncé mardi.
Novartis a fait une offre à 48 dollars par action pour s'emparer de cette entreprise à la tête d'un traitement expérimental en cours d'essais cliniques pour les maladies cardiovasculaires artérioscléreuses, précise-t-il dans un communiqué.
Le groupe suisse s'intéresse à ce traitement appelé pacibekitug, sur lequel les essais cliniques de phase 2 "sont déjà bien avancés", souligne le communiqué.
La transaction, approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises, va être réalisée par le biais d'une filiale indirecte de Novartis, le groupe comptant les faire fusionner à l'issue de ce rachat.
Novartis espère finaliser la transaction durant le quatrième trimestre.
