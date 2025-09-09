Novartis va racheter l'Américain Tourmaline Bio pour 1,4 milliard USD

information fournie par Boursorama avec AFP • 09/09/2025 à 08:21

Le géant pharmaceutique suisse Novartis se renforce dans les traitements pour les maladies cardiovasculaires en rachetant l'entreprise biopharmaceutique américaine Tourmaline Bio, valorisée à environ 1,4 milliard de dollars (1,18 milliard d'euros), a-t-il annoncé mardi.

( AFP / GABRIEL MONNET )

Novartis a fait une offre à 48 dollars par action pour s'emparer de cette entreprise à la tête d'un traitement expérimental en cours d'essais cliniques pour les maladies cardiovasculaires artérioscléreuses, précise-t-il dans un communiqué.

Le groupe suisse s'intéresse à ce traitement appelé pacibekitug, sur lequel les essais cliniques de phase 2 "sont déjà bien avancés", souligne le communiqué.

La transaction, approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises, va être réalisée par le biais d'une filiale indirecte de Novartis, le groupe comptant les faire fusionner à l'issue de ce rachat.

Novartis espère finaliser la transaction durant le quatrième trimestre.