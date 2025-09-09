 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 756,92
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novartis va racheter l'Américain Tourmaline Bio pour 1,4 milliard USD
information fournie par Boursorama avec AFP 09/09/2025 à 08:21

Le géant pharmaceutique suisse Novartis se renforce dans les traitements pour les maladies cardiovasculaires en rachetant l'entreprise biopharmaceutique américaine Tourmaline Bio, valorisée à environ 1,4 milliard de dollars (1,18 milliard d'euros), a-t-il annoncé mardi.

( AFP / GABRIEL MONNET )

( AFP / GABRIEL MONNET )

Novartis a fait une offre à 48 dollars par action pour s'emparer de cette entreprise à la tête d'un traitement expérimental en cours d'essais cliniques pour les maladies cardiovasculaires artérioscléreuses, précise-t-il dans un communiqué.

Le groupe suisse s'intéresse à ce traitement appelé pacibekitug, sur lequel les essais cliniques de phase 2 "sont déjà bien avancés", souligne le communiqué.

La transaction, approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises, va être réalisée par le biais d'une filiale indirecte de Novartis, le groupe comptant les faire fusionner à l'issue de ce rachat.

Novartis espère finaliser la transaction durant le quatrième trimestre.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NOVARTIS
102,320 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank