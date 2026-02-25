Novartis va construire un site de thérapie par radioligands au Texas afin d'étendre sa production aux États-Unis

par Siddhi Mahatole

Novartis NOVN.S a annoncé mercredi son intention de construire un site de production de thérapie par radioligands au Texas, élargissant ainsi sa présence aux Etats-Unis avec ce qui sera sa première installation de ce type dans l'Etat et sa cinquième à l'échelle nationale.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre du plan annoncé précédemment par le fabricant suisse de médicaments, qui prévoit de dépenser 23 milliards de dollars pour construire et agrandir des installations aux États-Unis.

"Nous avons annoncé notre intention d'étendre notre présence aux États-Unis dans les domaines de la fabrication et de la recherche et du développement en investissant dans dix installations, dont sept entièrement nouvelles. Il s'agit de l'une des sept nouvelles installations", a déclaré Novartis à Reuters dans un courriel.

Les fabricants mondiaux de médicaments se précipitent pour renforcer leur capacité de production nationale et leurs stocks en réponse aux tarifs douaniers élevés imposés par l'administration Trump sur les importations de produits pharmaceutiques dans le pays.

"L'ajout de notre cinquième site de fabrication de RLT aux États-Unis renforce notre capacité à répondre à la demande croissante, en développant les capacités nécessaires pour fournir ces traitements de nouvelle génération avec la rapidité et la précision qu'ils exigent", a déclaré Vas Narasimhan, directeur général de Novartis.

La thérapie par radioligands est un traitement ciblé du cancer qui délivre des radiations directement sur les cellules tumorales. Novartis commercialise déjà les médicaments à radioligands Pluvicto pour le cancer de la prostate et Lutathera pour des tumeurs gastro-intestinales rares.

La construction du site de 46 000 pieds carrés à Denton, au Texas, commencera cette année et le site devrait être pleinement opérationnel en 2028, selon l'entreprise. Le site devrait créer des emplois dans les domaines de la bio-ingénierie, de la fabrication avancée, de la qualité et des opérations.

L'usine texane viendra s'ajouter au réseau existant de sites RLT de Novartis, qui s'étend du New Jersey à l'Indiana et à la Californie, ainsi qu'à une installation récemment annoncée en Floride.