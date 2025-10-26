Novartis va acquérir Avidity Biosciences pour environ 12 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant suisse de médicaments Novartis NOVN.S a annoncé dimanche qu'il avait accepté d'acquérir la société américaine de biotechnologie Avidity Biosciences pour environ 12 milliards de dollars en espèces, alors que l'entreprise cherche à renforcer son portefeuille de traitements pour les maladies musculaires rares.

Les actionnaires d'Avidity recevront 72 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime de 46 % par rapport au cours de clôture de la société vendredi.

Novartis a conclu des accords de manière proactive cette année pour faire face à l'imminence de la fin des brevets pour certains de ses médicaments phares, notamment Entresto pour l'insuffisance cardiaque, Xolair pour l'asthme et Cosentyx pour les maladies auto-immunes.

Selon les termes de l'accord, Avidity séparera ses programmes de cardiologie de précision en phase initiale dans une nouvelle société appelée Spinco, qui devrait être cotée en bourse, a indiqué Avidity dans un communiqué séparé.

Avec cette acquisition, Novartis s'étend dans des domaines où les options thérapeutiques sont limitées, tout en renforçant sa présence dans le paysage des maladies rares.

Avidity, société basée à San-Diego (Californie) et en phase de développement clinique, met au point des traitements pour diverses affections musculaires et fait progresser plusieurs médicaments candidats de première classe.

Son principal médicament, Del-zota, est en phase initiale ou intermédiaire de développement en tant que traitement potentiel d'une forme rare de dystrophie musculaire de Duchenne, tandis que la société travaille également sur deux autres médicaments pour des maladies musculaires graves.

Cet accord permet également à Novartis de s'implanter plus solidement sur le marché américain, alors que le président américain Donald Trump pourrait brandir la menace de droits de douane élevés sur les produits pharmaceutiques.