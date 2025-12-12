"Des chiffres et des lettres": les ex-présentateurs gagnent aux prud'hommes

Les animateurs "Des chiffres et des lettres" Arielle Boulin-Prat, Bertrand Renard et Laurent Romejko, avec l'ancien présentateur de l'émission et producteur Patrice Laffont, le 16 février 2012 au siège de France Télévision à Paris ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat, anciens piliers du jeu télévisé "Des chiffres et des lettres", ont obtenu devant les prud'hommes que France Télévisions leur verse respectivement 230.000 et 220.000 euros d'indemnités pour "discrimination fondée sur l'âge" et "licenciement nul" notamment.

Évincés mi-2022, le M. Chiffres et la Mme Lettres du jeu, depuis respectivement 47 ans et 36 ans, avaient réclamé devant le conseil de prud'hommes de Paris la requalification en CDI de leurs CDD d'usage passés, et la reconnaissance d'une rupture abusive.

Après de longs mois de procédure, le conseil, appuyé par un magistrat professionnel, leur a donné gain de cause, dans un jugement du 27 novembre révélé par Le Parisien et consulté par l'AFP.

Leurs contrats ont été requalifiés en CDI depuis mars 1975 pour Bertrand Renard et depuis février 1986 pour Arielle Boulin-Prat, leurs postes étant "pérennes".

De plus, le conseil a estimé que "la discrimination fondée sur l'âge est caractérisée", France Télévisions ayant "organisé le départ de deux salariés" et "maintenu des salariés plus jeunes (...) à la faveur de choix alternatifs".

En outre, la rupture de la relation de travail a été jugée "brutale et vexatoire".

Ils doivent ainsi percevoir quelque 136.000 et 129.000 euros respectivement au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, près de 35.000 et 32.000 euros pour "licenciement nul" et 10.000 euros chacun de "dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire".

"Nous prenons le temps de la réflexion" pour un éventuel appel afin d'obtenir "une meilleure indemnisation" sur certains points, a déclaré à l'AFP leur avocate, Me Juliette Mascart.

"Peut-on soutenir que ce programme, qui existe depuis l'ORTF, est temporaire ?", avait-elle fait valoir à l'audience.

De son côté, France Télévisions avait expliqué le recours à ces CDD d'usage, courants dans la profession, par le fait que "la reconduction d'une émission dans une grille est réinterrogée chaque année".

Le groupe public n'a pas souhaité faire de commentaire vendredi.

Auparavant quotidienne, "Des chiffres et des lettres" a été diffusée le week-end sur France 3 à partir de la rentrée 2022, puis supprimée à la rentrée 2024.

Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat avaient dénoncé dès 2022 un départ "contraint et forcé" de ce jeu à la longévité exceptionnelle (un demi-siècle au compteur), alors que France Télévisions avait demandé une baisse de salaire de 60%.

Ils avaient reçu le soutien de nombreux téléspectateurs. Bertrand Renard, 70 ans, a depuis lancé un blog culturel, tandis qu'Arielle Boulin-Prat, 72 ans, est bénévole dans des associations.

Ils avaient été remplacés par un ancien candidat, Stéphane Crosnier, et une professeure des écoles, Blandine Maire, aux côtés de l'animateur principal du jeu, Laurent Romejko, qui tenait ce rôle depuis 1992.