Novartis: une approbation accélérée dans l'IgAN information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - Novartis indique que la FDA des États-Unis a accordé une approbation accélérée à son Vanrafia, pour la réduction de la protéinurie chez les adultes atteints de néphropathie primaire à immunoglobuline A (IgAN) à risque de progression rapide de la maladie.



'Les données de phase III ont montré que Vanrafia a obtenu une réduction de la protéinurie de 36,1% par rapport au placebo, avec des améliorations observées à la semaine 6 et maintenues jusqu'à la semaine 36 et une innocuité favorable', rappelle Novartis.



Avec cette troisième approbation de la FDA en moins d'un an pour l'ensemble de son portefeuille rénal, le laboratoire suisse se dit 'particulièrement bien placé pour mener une transformation dans le domaine des soins rénaux'.





Valeurs associées NOVARTIS 97,320 CHF Swiss EBS Stocks +0,52%