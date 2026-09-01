Novartis suspend les essais cliniques d'une thérapie cellulaire expérimentale après trois décès

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* Suspension mise en place à la suite de trois cas de réactions immunitaires mettant la vie en danger

* L'entreprise collabore avec des comités de sécurité indépendants pour examiner les décès de patients

* Les études sur le cancer ne sont pas affectées par cette suspension

(Réécriture intégrale du texte avec des sources propres)

Novartis NOVN.S a annoncé mardi avoirsuspendu fin août huit essais cliniques portant sur une thérapie cellulaire expérimentale, appelée rap-cel, ciblant des troubles auto-immuns et neurologiques, après le décès de trois patients.

La suspension a été mise en place le 24 août après que Novartis a été informé de trois cas de réaction immunitaire grave et potentiellement mortelle. Les complications liées à cette réaction, au cours de laquelle le système immunitaire réagit de manière excessive et attaque ses propres organes, ont entraîné les décès, a indiqué le laboratoire pharmaceutique suisse.

Novartis mène actuellement "un examen approfondi des événements liés à la sécurité observés" et collabore avec des comités de sécurité indépendants afin d’analyser ce qui s’est passé et de trouver des moyens de détecter plus tôt les effets secondaires dangereux.

Novartis a précisé que ses deux essais cliniques menés chez des patients atteints de lymphome et de leucémie n’étaient pas concernés par cette suspension.

Le laboratoire a précisé que ce type de réaction immunitaire grave est un risque connu, potentiellement mortel, lié à la thérapie CAR-T. Novartis a ajouté qu'il partageait activement des informations avec les autorités sanitaires et qu'il continuerait à suivre les patients ayant déjà reçu le traitement.

Les essais concernés portent notamment sur des maladies inflammatoires telles que le lupus, la polyarthrite rhumatoïde et la vascularite, ainsi que sur des troubles entraînant une faiblesse nerveuse et musculaire, notamment la sclérose en plaques et la myasthénie grave.

Le Rap-cel est un type de thérapie CAR-T qui modifie les cellules immunitaires d’un patient afin qu’elles reconnaissent et détruisent des cellules cibles spécifiques. Bien qu’elles soient traditionnellement utilisées pour traiter les cancers du sang, les laboratoires pharmaceutiques testent ces thérapies pour des maladies auto-immunes et d’autres pathologies.

L’action du laboratoire pharmaceutique suisse a progressé de 4% mardi, les investisseurs se concentrant sur le succès, en phase avancée, de son médicament oral contre la sclérose en plaques, le remibrutinib .

C’est le Wall Street Journal qui a été le premier à annoncer cette suspension. Le journal a indiqué que le laboratoire américain Bristol Myers BMY.N avait également suspendu, par mesure de précaution, des essais similaires portant sur son traitement CAR-T dans le cadre de maladies auto-immunes.

Bristol n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.