Novartis suspend des essais de thérapie cellulaire après des décès-WSJ

Novartis NOVN.S a suspendu fin août huit essais cliniques d'une thérapie expérimentale contre des maladies auto-immunes et neurologiques après le décès de trois patients, a rapporté mardi le Wall Street Journal (WSJ).

Le groupe pharmaceutique suisse a temporairement suspendu ces études après avoir été informé de trois cas mortels liés à une réaction immunitaire sévère, a rapporté le quotidien américain, citant un porte-parole du laboratoire, sans préciser la date des décès.

Le traitement expérimental repose sur la technologie CAR-T (récepteur antigénique chimérique des cellules T), qui consiste à modifier les cellules immunitaires d'un patient afin qu'elles ciblent et détruisent des cellules spécifiques.

Selon le journal, Novartis travaille avec les comités indépendants supervisant les essais suspendus et partage les informations dont il dispose avec les autorités réglementaires.

Le groupe américain Bristol Myers Squibb BMY.N a également suspendu par précaution des essais similaires de thérapie CAR-T dans les maladies auto-immunes, ajoute le Wall Street Journal.

Novartis et Bristol Myers Squibb n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaire de Reuters.

(Rédigé par Shivani Tanna à Bangalore; version française par Aleksandra Kret, édité par Augustin Turpin)