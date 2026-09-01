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Novartis suspend des essais de thérapie cellulaire après des décès, selon le WSJ
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 08:46
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Le logo de Novartis

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Novartis a ‌suspendu fin août huit essais cliniques d'une ​thérapie expérimentale contre des maladies auto-immunes et neurologiques après le décès de trois patients, a ​rapporté mardi le Wall Street Journal (WSJ).

Le groupe pharmaceutique suisse ​a temporairement suspendu ces études ⁠après avoir été informé de trois ‌cas mortels liés à une réaction immunitaire sévère, a rapporté le quotidien américain, ​citant un ‌porte-parole du laboratoire, sans préciser la ⁠date des décès.

Le traitement expérimental repose sur la technologie CAR-T (récepteur antigénique chimérique des cellules ⁠T), qui ‌consiste à modifier les cellules immunitaires ⁠d'un patient afin qu'elles ciblent et détruisent ‌des cellules spécifiques.

Selon le journal, ⁠Novartis travaille avec les comités indépendants supervisant ⁠les essais ‌suspendus et partage les informations dont il dispose ​avec les autorités ‌réglementaires.

Le groupe américain Bristol Myers Squibb a également suspendu par ​précaution des essais similaires de thérapie CAR-T dans les maladies auto-immunes, ajoute ⁠le Wall Street Journal.

Novartis et Bristol Myers Squibb n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaire de Reuters.

(Rédigé par Shivani Tanna à Bangalore; version française par Aleksandra Kret, édité ​par Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 09:28

    ESKALIBUR Les essais cliniques font partie intégrante de la recherche médicale et hélas ils ne garantissent pas que le produit développé non encore commercialisé soit fiable à 100%. Par le passé la recherche sur la polio a également fait des dégats avant que l'on sache maitriser l'inocuité de la souche polio, au final le vaccin a sauver des millions de malade. Analyse et reflexion plutôt que les vrais nuisibles que sont la désin formation et le complautisme...

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