Novartis signe un accord pour l'acquisition de Tourmaline Bio pour 1,4 milliard de dollars

(AOF) - Novartis a conclu un accord prévoyant l’acquisition de Tourmaline Bio, une société biopharmaceutique américaine. Pour cette opération, le laboratoire va débourser 48 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime de 59 % par rapport au cours de clôture de l'action Tourmaline au 8 septembre. La valeur totale de l'entreprise est d'environ 1,4 milliard de dollars. Via cette acquisition, le laboratoire suisse va mettre la main sur le Pacibekitug, un anticorps monoclonal qui pourrait être utilisé en tant que traitement potentiel des maladies cardiovasculaires athéroscléreuses.

Pour Shreeram Aradhye, président du développement et directeur médical de Novartis : " l'inflammation est un facteur majeur des maladies cardiovasculaires, et l'équipe de Tourmaline a réalisé des progrès significatifs avec ce produit. Nous sommes ravis d'intégrer Pacibekitug au portefeuille de Novartis et de collaborer avec l'équipe de Tourmaline pour en accélérer le développement, tout en diversifiant nos efforts dans le domaine des soins cardiovasculaires ".

AOF - EN SAVOIR PLUS