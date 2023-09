Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: scission de Sandoz confirmée pour le 4 octobre information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Novartis confirme ses plans pour la scission à 100% de Sandoz, sa division de médicaments génériques et biosimilaires, la négociation de nouvelles actions et ADR (American Depositary Receipts) Sandoz Group AG devant ainsi débuter le 4 octobre.



Cette annonce fait suite à l'approbation de l'opération par les actionnaires de Novartis lors de l'AGE du 15 septembre, ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires clés, y compris celle pour la cotation des actions Sandoz sur le SIX Swiss Exchange.



Ainsi, chaque actionnaire recevra une action Sandoz pour cinq actions Novartis et chaque détenteur d'ADR recevra un ADR Sandoz pour cinq ADR Novartis, ou un montant en espèces pour toute fraction d'intérêt.



L'action sera cotée sous le symbole SDZ et l'ADR sera négocié sur OTCQX. Noté 'Investment grade', le groupe bénéficiera d'un financement garanti par emprunt de 3,75 milliards de dollars, ainsi que d'une facilité de crédit renouvelable de 1,25 milliard.





