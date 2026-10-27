Novartis relève ses prévisions mais accuse une charge de $1,9 md après un revers clinique

Le logo du laboratoire pharmaceutique suisse Novartis, photographié au siège français de l'entreprise, à Rueil-Malmaison

Novartis a revu ‌à la hausse mardi sa prévision annuelle de résultat opérationnel ​de base, mais a également comptabilisé une charge de dépréciation partielle de 1,9 milliard de dollars (1,7 milliard d'euros) liée à un ​contretemps survenu en septembre dans son portefeuille de produits en développement.

Le laboratoire pharmaceutique ​suisse table désormais sur une croissance ⁠de son résultat opérationnel de base d’un pourcentage à ‌un chiffre faible, contre une baisse à un chiffre faible initialement prévue. Il a maintenu ses ​prévisions de croissance du ‌chiffre d’affaires net à un chiffre faible.

Au ⁠troisième trimestre, le résultat d'exploitation de base a progressé de 10% à taux de change constants grâce à la hausse du chiffre ⁠d'affaires, a ‌indiqué le groupe basé à Bâle.

Le résultat d’exploitation publié, ⁠chiffre non ajusté, a reculé de 61%, ce que ‌Novartis a attribué à la hausse des coûts ⁠de recherche et développement ainsi qu’à une charge ⁠de dépréciation partielle ‌de 1,9 milliard de dollars liée au Del-Desiran. Ce dernier ​est l’un des deux revers ‌majeurs consécutifs essuyés lors d’essais cliniques et révélés en septembre, qui ont fait ​chuter le cours de l’action.

Ce médicament, qui faisait l’objet d’essais cliniques pour le traitement de la dystrophie myotonique, ⁠une maladie entraînant une atrophie musculaire pour laquelle il n’existe aucun traitement approuvé, avait été acquis par Novartis dans le cadre de son rachat d’Avidity pour 12 milliards de dollars.

(Marleen Kaesebier, Bhanvi Satija et Patricia Weiss ; version française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)