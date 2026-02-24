Novartis règle discrètement le litige concernant Henrietta Lacks, alors que la campagne juridique de la famille prend de l'ampleur

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jenna Greene

La semaine dernière, dans une démarche peu remarquée, Novartis a réglé à l'amiable un procès intenté par la succession d'Henrietta Lacks, mettant fin aux accusations selon lesquelles elle aurait profité de l'utilisation sans autorisation de ses cellules "immortelles".

Cet accord confidentiel ne met pas fin à la vaste campagne juridique menée par les héritiers de Lacks. Les procès contre d'autres fabricants de médicaments qui se sont appuyés sur ses lignées cellulaires pour alimenter la recherche biomédicale s'intensifient après qu'un juge fédéral du Maryland a refusé l'an dernier de rejeter les plaintes pour cause de prescription.

Dans chaque cas, la famille allègue un enrichissement sans cause: les fabricants de médicaments auraient utilisé à tort la lignée cellulaire "HeLa", dérivée de tissus prélevés sur Lacks à son insu ou sans son consentement, pour développer de nouveaux produits.

Lacks, dont l'histoire est devenue un best-seller ainsi qu'un film, a été soignée pour un cancer du col de l'utérus en 1951 à Baltimore. Les médecins ont utilisé un échantillon de sa tumeur pour cultiver la première lignée cellulaire du genre, unique par sa capacité à se développer et à se diviser à l'infini en laboratoire. Lacks est décédée d'un cancer plus tard dans l'année, à l'âge de 31 ans.

Depuis lors, les cellules HeLa ont été utilisées par des chercheurs travaillant sur des sujets aussi variés que le vaccin contre la polio, les traitements contre le VIH ou les écrans solaires.

Dans une déclaration commune, Novartis et la famille d'Henrietta Lacks se sont déclarés "heureux d'avoir pu trouver un moyen de résoudre à l'amiable cette affaire déposée par la succession d'Henrietta Lacks" et se sont refusés à tout autre commentaire.

L'accord fait suite à un règlement conclu en 2023 entre les héritiers de Lacks et la société de biotechnologie Thermo Fisher Scientific, qui a permis de résoudre des litiges similaires pour un montant non divulgué. Des poursuites distinctes contre Ultragenyx Pharmaceutical et Viatris (créée en 2020 par la fusion de Mylan Pharmaceuticals et de l'entreprise Upjohn de Pfizer) restent en cours.

Ultragenyx a refusé de commenter et Viatris n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'avocat des plaignants, Christopher Ayers, m'a dit que d'autres litiges contre d'autres sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques allaient probablement être intentés.

Avec des co-conseils comme Christopher Seeger et Ben Crump, il représente le petit-fils de Lacks, Ron Lacks, le représentant personnel de sa succession, qui a poursuivi Novartis devant le tribunal fédéral de Baltimore en 2024.

Lacks affirme que le fabricant suisse de médicaments possède des centaines de brevets développés grâce à l'utilisation de la lignée cellulaire HeLa, mais qu'il n'a jamais dédommagé la succession pour cela.

La plainte insiste également sur les thèmes de l'injustice raciale, plaçant le "vol" des tissus de Lacks, qui était noire, dans le contexte plus large de la "longue histoire raciale troublée" de la recherche médicale.

D'après le peu d'informations contenues dans le registre du tribunal, Novartis semble avoir peu d'envie de plaider cette affaire. La société, qui était représentée par des avocats de Hogan Lovells, n'a pas répondu à l'action en justice. Au lieu de cela, elle a demandé une série d'ajournements pour soumettre sa réponse, ce qui a duré 18 mois jusqu'à ce que les parties parviennent à un accord.

Viatris, qui est également représentée par des avocats de Hogan, a été citée comme défenderesse dans la même plainte. À ce jour, elle n'a pas non plus déposé de réponse substantielle aux allégations, et Rebecca Mandel, associée de Hogan, n'a pas répondu à une demande de commentaire. Le litige contre la société reste en suspens.

Ultragenyx, en revanche, a mis en place une défense vigoureuse, mais s'est heurtée à deux obstacles précoces.

La société biopharmaceutique californienne, connue pour développer des médicaments destinés à traiter des maladies rares, a été poursuivie en justice par la succession de Lacks en 2023. Dans des documents judiciaires, Ultragenyx affirme qu'elle n'a rien fait de mal et que Lacks n'a aucune réclamation viable à son encontre.

Si la société reconnaît avoir utilisé des cellules HeLa dans la recherche, elle affirme n'avoir jamais vendu de produit de consommation fabriqué à partir de ces cellules et n'avoir jamais réalisé "un centime de profit à partir de cellules HeLa, sans parler de "profits considérables"".

Non convaincue, en 2024, la juge du district des États-Unis Deborah Boardman a rejeté la requête de l'entreprise visant à rejeter l'affaire. Dans un avis de 76 pages, la juge nommée par Joe Biden a estimé que si les allégations du plaignant sont vraies, il est plausible qu'Ultragenyx soit jugée responsable d'enrichissement sans cause.

Reste la question du délai de prescription, qui est de trois ans dans le Maryland pour ce type d'action.

Ultragenyx soutient que la famille Lacks était au courant des faits reprochés depuis des décennies, mais qu'elle a attendu trop longtemps avant d'engager une action en justice. Ils citent par exemple un documentaire de 1997 dans lequel Ron Lacks mentionne avoir consulté des avocats au sujet de l'utilisation des cellules de sa grand-mère, ainsi que le livre de 2010 de la journaliste Rebecca Skloot, "The Immortal Life of Henrietta Lacks" (La vie immortelle d'Henrietta Lacks).

Les plaignants rétorquent qu'une lacune dans la loi du Maryland empêche Ultragenyx d'invoquer la prescription comme moyen de défense.

Ils font valoir que la société basée à Novato, en Californie, a mené des activités internes dans le Maryland, notamment en engageant des représentants locaux, en effectuant des recherches et en concluant des partenariats avec des entités locales, mais qu'elle ne s'est pas enregistrée auprès de l'État.

Il s'agit d'une exigence bureaucratique apparemment modeste, mais en vertu d'une obscure loi du Maryland promulguée en 1938 (à une époque où la common law n'autorisait les tribunaux d'État qu'à exercer leur compétence sur les défendeurs signifiés à l'intérieur de l'État), la sanction en cas de non-respect peut être très lourde.

Si Lacks peut prouver qu'Ultragenyx a mené des activités intra-étatiques dans le Maryland sans s'enregistrer, a déclaré Broadman l'année dernière, "Ultragenyx ne peut pas bénéficier de la prescription".

Dans une requête d'urgence auprès de la 4e cour d'appel du circuit des États-Unis, Ultragenyx a protesté contre l'inconstitutionnalité de la disposition connue sous le nom de section 5-204, qui viole l'interdiction de la clause de commerce relative aux lois qui établissent une discrimination injustifiée à l'encontre du commerce interétatique ou qui l'entravent.

En avril 2025, la cour d'appel a refusé, sans explication, de se saisir de l'affaire.

Utragenyx n'est pas le seul à être exposé. Selon les plaignants, Novartis a perdu son enregistrement dans le Maryland en 2018 pour défaut de déclaration de propriété, et Viatris n'a jamais été enregistrée pour faire des affaires dans l'État.

Après que le 4e circuit a rejeté la demande de mandamus, Ultragenyx et la succession de Lacks ont suspendu la procédure pour des pourparlers de règlement, selon les documents déposés au tribunal. À la demande des parties, le tribunal a levé la suspension la semaine dernière et a remis l'affaire en état de litige actif, fixant une série d'échéances au cours de l'année prochaine pour préparer l'affaire en vue du procès.