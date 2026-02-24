Droits de douane-Le Japon ne veut pas de conditions défavorables par rapport à son accord avec les USA

56e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos

Tokyo a déclaré mardi avoir ‌demandé aux Etats-Unis de ne pas imposer à l'égard du Japon un ​nouvel ensemble de droits de douane qui lui serait défavorable par rapport à l'accord commercial conclu l'an dernier par les deux pays, dans le cadre duquel ​la plupart des produits japonais font l'objet de taxes douanières américaines de 15%.

Le secrétaire général du ​gouvernement japonais a déclaré que le ⁠ministre du Commerce, Ryosei Akazawa, et son homologue américain, Howard Lutnick, ‌ont réaffirmé lors d'un échange téléphonique lundi l'engagement des deux pays à la mise en oeuvre "en bonne foi et sans délai" ​de l'accord bilatéral annoncé ‌l'été dernier.

"Nous entendons poursuivre la mise en oeuvre de ⁠l'accord de manière constante", a dit Minoru Kihara, qui est également le porte-parole du gouvernement. "Nous allons aussi demander aux Etats-Unis de le mettre en oeuvre ⁠de manière constante", ‌a-t-il ajouté, indiquant que Tokyo continuerait de surveiller étroitement la ⁠question des droits de douane.

La discussion téléphonique Ryosei Akazawa et Howard Lutnick ‌est intervenue après que la Cour suprême des Etats-Unis a ⁠invalidé vendredi les vastes droits de douane dits réciproques annoncés ⁠en avril dernier ‌par Donald Trump. En réponse, le président américain, furieux, a déclaré qu'il allait ​imposer des surtaxes douanières de 15% ‌sur les importations de tous les pays, via une loi d'urgence distincte.

Dans le cadre de l'accord ​commercial conclu avec Washington l'an dernier, Tokyo était convenu d'investir 550 milliards de dollars aux Etats-Unis. Des négociations ont été entreprises pour ⁠accélérer le processus avec une première tranche d'investissements.

Alors qu'il a salué la victoire majeure obtenue par Sanae Takaichi lors des élections législatives anticipées qu'elle a convoquées plus tôt ce mois-ci, Donald Trump a invité la Première ministre japonaise à effectuer en mars une visite à Washington.

(Mariko Katsumura et Anton Bridge; ​version française Jean Terzian)