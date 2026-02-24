Droits de douane-Le Japon ne veut pas de conditions défavorables par rapport à son accord avec les USA

56e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos
Tokyo a déclaré mardi avoir demandé aux Etats-Unis de ne pas imposer à l'égard du Japon un nouvel ensemble de droits de douane qui lui serait défavorable par rapport à l'accord commercial conclu l'an dernier par les deux pays, dans le cadre duquel la plupart des produits japonais font l'objet de taxes douanières américaines de 15%.
Le secrétaire général du gouvernement japonais a déclaré que le ministre du Commerce, Ryosei Akazawa, et son homologue américain, Howard Lutnick, ont réaffirmé lors d'un échange téléphonique lundi l'engagement des deux pays à la mise en oeuvre "en bonne foi et sans délai" de l'accord bilatéral annoncé l'été dernier.
"Nous entendons poursuivre la mise en oeuvre de l'accord de manière constante", a dit Minoru Kihara, qui est également le porte-parole du gouvernement. "Nous allons aussi demander aux Etats-Unis de le mettre en oeuvre de manière constante", a-t-il ajouté, indiquant que Tokyo continuerait de surveiller étroitement la question des droits de douane.
La discussion téléphonique Ryosei Akazawa et Howard Lutnick est intervenue après que la Cour suprême des Etats-Unis a invalidé vendredi les vastes droits de douane dits réciproques annoncés en avril dernier par Donald Trump. En réponse, le président américain, furieux, a déclaré qu'il allait imposer des surtaxes douanières de 15% sur les importations de tous les pays, via une loi d'urgence distincte.
Dans le cadre de l'accord commercial conclu avec Washington l'an dernier, Tokyo était convenu d'investir 550 milliards de dollars aux Etats-Unis. Des négociations ont été entreprises pour accélérer le processus avec une première tranche d'investissements.
Alors qu'il a salué la victoire majeure obtenue par Sanae Takaichi lors des élections législatives anticipées qu'elle a convoquées plus tôt ce mois-ci, Donald Trump a invité la Première ministre japonaise à effectuer en mars une visite à Washington.
(Mariko Katsumura et Anton Bridge; version française Jean Terzian)
