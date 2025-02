Novartis: présentera ses avancées lors de prochains congrès information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - Le laboratoire Novartis a annoncé aujourd'hui qu'il présenterait les données de 17 résumés -y compris des essais initiés par des chercheurs- sur l'ensemble de son portefeuille d'immunologie à l'occasion du congrès conjoint 2025 de l'American Academy of Allergy Asthma and Immunology (AAAAI) et de la World Allergy Organization (WAO) et de la réunion annuelle 2025 de l'American Academy of Dermatology (AAD).



Les données comprennent des analyses du contrôle de l'urticaire à long terme, du sommeil et de l'activité de deux études de phase III évaluant le remibrutinib expérimental pour le traitement de l'urticaire chronique spontanée (UCS).



En outre, des données à long terme des essais de phase III de Cosentyx (secukinumab) chez des patients atteints d'hidradénite suppurée (HS) et des résultats rapportés par les patients d'un essai de phase II évaluant le remibrutinib dans l'HS seront présentés.



Le laboratoire indique que ces données permettront d'appuyer les soumissions réglementaires au premier semestre 2025.







