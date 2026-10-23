Novartis présente des données sur les rechutes du remibrutinib, un médicament contre la sclérose en plaques, moins bonnes que prévu

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par Bhanvi Satija et Marleen Kaesebier

Le remibrutinib, un médicament oral contre la sclérose en plaques (SEP) développé par le laboratoire pharmaceutique suisse Novartis ( NOVN.S ), a permis de réduire de manière significative les rechutes chez les patients, selon des données présentées vendredi lors d’un congrès médical à Toronto, mais dans une mesure inférieure aux prévisions des analystes.

Ce médicament a permis de réduire les taux de rechute annualisés de 35,2 % et 31,2 % par rapport au tériflunomide, un traitement plus ancien contre la SEP commercialisé par Sanofi sous le nom de marque Aubagio. Les analystes s’attendaient à une réduction comprise entre 45 % et 60 %.

Les résultats détaillés de l’essai, qui n’avaient jusqu’alors été divulgués que sous forme de résultats globaux, ont été présentés quelques jours après que Roche ROPC.S eut publié ses propres données sur le fénébrutinib, un médicament concurrent contre la sclérose en plaques . Dans les données regroupées de phase III, Roche a fait état d’une réduction de 55 % du taux de rechute annualisé par rapport au tériflunomide.

“Dans l’ensemble, ces traitements pourraient s’avérer assez similaires en termes de réduction des rechutes et du handicap”, a déclaré Heinz Wiendl, coprésident des études menées par Novartis, lors d’une interview.

Avant la publication des résultats, les analystes avaient indiqué que des améliorations en matière de rechutes similaires à celles observées dans l’essai de Roche seraient nécessaires pour démontrer que cette classe de traitements est supérieure aux thérapies anti-CD20 actuellement utilisées. Parmi celles-ci figurent l’Ocrevus, le Kesimpta de Novartis et le Briumvi d’

TGTX.O , développé par TG Therapeutics, qui ciblent et détruisent les cellules immunitaires responsables de la SEP.

Novartis mise sur le succès de ce médicament dans différents domaines thérapeutiques, en particulier après une série de revers récents dans les essais cliniques concernant son médicament cardiaque pelacarsen et son traitement contre la faiblesse musculaire, le del-desiran.

Les analystes estiment actuellement que le remibrutinib pourrait générer un chiffre d’affaires maximal de plus de 4 milliards de dollars s’il est approuvé pour les patients atteints de formes récurrentes de SEP.

Ces deux médicaments concurrents destinés au traitement de la SEP appartiennent à une classe de traitements précédemment associés à une toxicité hépatique, ce qui fait de la sécurité un sujet de préoccupation étroitement surveillé.

Si le fénébrutinib de Roche pourrait présenter un avantage en termes d’efficacité, il a entraîné des élévations significativement plus importantes des enzymes hépatiques par rapport au médicament de référence. Novartis a déclaré qu’aucun signe de risque hépatique n’avait été observé avec son médicament.