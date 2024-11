Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: partenaire officiel du Concours Eurovision 2025 information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 16:29









(CercleFinance.com) - Novartis annoncé est un partenaire officiel du Concours Eurovision de la chanson 2025, qui se déroulera dans la ville de Bâle, en Suisse, où se trouve le siège social du groupe.



'Comme Novartis, le Concours Eurovision de la chanson a été fondé en Suisse, et nous sommes ravis d'apporter notre soutien à ce concours légendaire et à notre pays d'origine' indique le groupe.



'Pendant dix jours inoubliables, Bâle se transformera en un centre mondial de créativité et de communauté, réunissant des téléspectateurs du monde entier et des milliers de visiteurs à Bâle'.



Le concours Eurovision de la chanson est l'un des événements non sportifs les plus regardés au monde, attirant plus de 170 millions de téléspectateurs pour la finale.





Valeurs associées NOVARTIS 95,57 CHF Swiss EBS Stocks +1,89%