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Novartis met la main sur un médicament expérimental dans le cancer du sein
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 07:46

Novartis annonce avoir conclu un accord avec Synnovation Therapeutics pour acquérir SNV4818, un médicament oral actuellement évalué dans une étude de phase 1/2 pour le cancer du sein et d'autres tumeurs solides avancées.

L'acquisition de cet inhibiteur pan-mutant sélectif de la PI3K? lui permettra d'explorer une approche de nouvelle génération pour le traitement des patientes atteintes de cancer du sein de type HR /HER2- et, potentiellement, d'autres indications tumorales solides.

Selon le groupe suisse, SNV4818 est conçu pour cibler sélectivement les mutations PI3K? dans le cancer du sein tout en épargnant la PI3K? sauvage, réduisant ainsi les effets secondaires indésirables et améliorant la tolérabilité.

Novartis versera 2 MdsUSD de paiement initial et jusqu'à 1 MdUSD de paiements d'étape à Synnovation, pour acquérir sa filiale Pikavation Therapeutics, qui détient un portefeuille de programmes d'inhibiteurs pan-mutants sélectifs de la PI3K?, y compris SNV4818.

Le laboratoire pharmaceutique précise que cette transaction devrait être finalisée au 1er semestre 2026, sous réserve de la satisfaction ou de la levée des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires.

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