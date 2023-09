Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Novartis: les actionnaires approuvent la scission de Sandoz information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 12:21

(CercleFinance.com) - Les actionnaires de Novartis, réunis ce matin en assemblée générale extraordinaire, ont approuvé le projet de scission de Sandoz, l'activité de médicaments génériques et de biosimilaires du groupe suisse.



Le laboratoire pharmaceutique a confirmé que la scission devrait avoir lieu le ou vers le 4 octobre, via la distribution à ses actionnaires d'un dividende en nature sous forme de titres Sandoz.



Les actionnaires de Novartis recevront une action Sandoz pour cinq actions détenues et les détenteurs d'American Depositary Receipt un ADR pour cinq ADR Novartis détenus.



Les actionnaires ont également approuvé une diminution ordinaire du capital social de Novartis à hauteur du capital social de Sandoz afin d'assurer la neutralité de l'opération sur le plan fiscal, aussi bien en Suisse qu'aux Etats-Unis.



Novartis avait annoncé son intention de séparer les activités de Sandoz pour en faire une société indépendante au moyen d'une scission à 100% en août 2022.



L'objectif est de créer un acteur majeur européen et un leader mondial des génériques et des biosimilaires, ainsi qu'une entreprise Novartis plus ciblée.



Le titre Novartis coté à la Bourse de Zurich progressait de 0,7% vendredi après cette annonce.