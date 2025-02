Novartis: le titre recule, UBS n'est plus à l'achat information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 16:31









(CercleFinance.com) - Novartis accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice SMI jeudi en Bourse de Zurich après l'abaissement de la recommandation d'UBS, qui n'est plus à l'achat sur le titre.



'L'un des éléments-clé de notre théorie d'investissement reposait sur le fait que le portefeuille de produits existant a le potentiel de permettre au groupe de réaliser ses objectifs de croissance à moyen terme', explique l'analyste.



'Nous continuons de penser que Kisqali, Kesimpta, Scemblix, Pluvicto et remibrutinib disposent de ce potentiel', poursuit-il.



'Mais nous pensons que cette perspective est désormais bien intégré dans les prévisions du consensus', ajoute UBS.



Le bureau d'études souligne par ailleurs que Novartis va être confronté à plusieurs expirations de brevets, incluant Entresto, Tasigna et Promacta, ce qui devrait entraîner selon lui une nette décélération de la croissance cette année.



UBS ramène en conséquence son conseil sur le titre de 'acheter' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 111 à 104 francs suisses.



L'action reculait de 0,5% dans le sillage de ces commentaires, à comparer avec un gain de 1,1% pour l'indice SMI.





