Novartis-Le bénéfice opérationnel déçoit au T3 malgré un portefeuille renforcé

(Actualisé tout du long avec cours de Bourse, analystes, détails, DG)

Le groupe pharmaceutique suisse Novartis NOVN.S a fait état jeudi d'une hausse de 6% de son résultat opérationnel mais en deçà des attentes du marché, malgré un portefeuille renforcé par de multiples acquisitions pour compenser la perte de brevet d’Entresto et la pression des génériques.

Le résultat opérationnel du troisième trimestre, ajusté des éléments spéciaux, a augmenté à 5,46 milliards de dollars (4,68 milliards d'euros), tandis que les analystes tablaient sur 5,54 milliards de dollars, selon un consensus cité par Jefferies.

La société a décrit le trimestre comme "solide", mais a signalé une "érosion croissante liée aux génériques" aux États-Unis.

À la Bourse de Zurich, le titre Novartis cédait 3,59% à 09h33 GMT.

Le gestionnaire suisse Vontobel estime lui que la rentabilité de Novartis a été inférieure d’environ 2 % par rapport au consensus, tandis que les ventes ont été conformes aux attentes.

"Avec la confirmation des prévisions annuelles, nous trouvons le trimestre correct compte tenu de la difficulté à prévoir les effets de l’érosion liée aux génériques. Néanmoins, au cours du trimestre à venir, cette pression ne disparaîtra pas", ajoute le courtier.

ENTRESTO ET LA PRESSION DES GÉNÉRIQUES

Les ventes trimestrielles du médicament cardiaque phare, Entresto, dont le brevet a expiré cette année, ont atteint 1,88 milliard de dollars au troisième trimestre, contre 1,77 milliard de dollars attendus par les analystes, selon les données LSEG.

Lancé il y a dix ans, Entresto était le médicament le plus vendu de Novartis en 2024, avec des ventes mondiales de 7,82 milliards de dollars. En juillet, un juge fédéral américain a rejeté la demande de Novartis visant à empêcher MSN Pharmaceuticals de vendre une version générique.

Selon les données LSEG, le chiffre d'affaires généré par ce médicament dépassera les 8 milliards de dollars cette année, mais chutera à environ 6 milliards de dollars en 2026,

Les ventes de Cosentyx, confronté à la concurrence de Bimzelx de UCB, sont restées stables à environ 1,7 milliard de dollars.

Les ventes du traitement du cancer du sein Kisqali, lancé l’an dernier, se sont élevées à 1,33 milliard de dollars.

Le groupe, qui a relevé ses prévisions à deux reprises cette année, a confirmé ses objectifs pour 2025, prévoyant une croissance de son chiffre d’affaires de 7 à 9% ("high single-digit") et une hausse de son résultat opérationnel ajusté de 11 à 14% ("low-teens").

Le directeur général du groupe, Vas Narasimhan, a déclaré lors d’une conférence sur les résultats que le groupe ne s’attendait pas à être affectée par les droits de douane américains, malgré les menaces du président Donald Trump d’imposer des taxes aux fabricants de médicaments et sa volonté de faire baisser les prix des médicaments pour les Américains tout en favorisant davantage d’investissements locaux.

"Nous prévoyons cinq mises en service de sites de production aux États-Unis avant la fin de l’année. Il n’y aura donc aucun impact des droits de douane sur nos prévisions pour le reste de cette année et l’année prochaine", a ajouté Vas Narasimhan.

Il a précisé que les discussions sur les prix des médicaments progressaient bien, Pfizer PFE.N et AstraZeneca

AZN.L ayant déjà conclu des accords.

Fin septembre, Donald Trump a menacé d’imposer un droit de douane de 100 % sur les importations de médicaments brevetés à partir du 1er octobre, sauf si les fabricants construisent des sites de production aux États-Unis.

(Reportage Ludwig Burger, Bhanvi Satija et Ozan Ergenay, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)