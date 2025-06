Novartis: l'acquisition de Regulus Therapeutics est bouclée information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 15:51









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé mercredi avoir finalisé l'acquisition de Regulus Therapeutics, entraînant un retrait de la cote de la biotech américaine jusqu'ici cotée sur le Nasdaq et désormais appelée à devenir l'une des filiales du groupe pharmaceutique suisse.



Le laboratoire avait indiqué, plus tôt dans la journée, détenir autour de 56,4 millions de titres de Regulus, soit près de 74,5% du capital, à l'issue de son offre publique d'achat (OPA) clôturée hier soir.



Officialisée à la fin du mois d'avril, l'acquisition de Regulus, un spécialiste des micro-ARN pour les maladies rénales, doit permettre à Novartis de mettre la main sur le farabursen, un traitement expérimental de la polykystose rénale autosomique dominante (ADPKD) qui a donné des résultats de phase 1 encourageants en permettant notamment de réduire la croissance des kystes.



Aux termes de l'accord, Novartis a versé aux actionnaires de Regulus un montant de sept dollars en numéraire pour chaque titre détenu, ainsi qu'un complément de prix de sept dollars supplémentaires sous la forme d'un certificat de valeur conditionnelle non transférable (CVR).



En tenant compte du paiement initial et des versements complémentaires, la transaction est estimée à 1,7 milliard de dollars.





Valeurs associées NOVARTIS 95,100 CHF Swiss EBS Stocks -0,34%