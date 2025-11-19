Novartis investit massivement pour créer un hub industriel majeur en Caroline du Nord
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 18:41
L'opération s'inscrit dans un programme d'investissement de 23 milliards de dollars sur cinq ans pour assurer une fabrication 100% américaine de ses médicaments clés.
Le groupe prévoit de construire de nouveaux sites à Durham et Morrisville, d'étendre son usine existante et de regrouper fabrication d'ingrédients actifs, bioproduction, formes orales solides et conditionnement final.
Vas Narasimhan, CEO de Novartis, affirme que cette initiative vise à 'sécuriser une chaîne d'approvisionnement plus résiliente' tout en renforçant la capacité d'innovation.
L'ensemble représentera plus de 700 000 pieds carrés (soit environ 65 000 m2) et devrait générer 700 emplois directs et plus de 3000 emplois indirects d'ici 2030. L'ouverture est prévue entre 2027 et 2028.
