Novartis freiné par la concurrence des médicaments génériques au 1T

( AFP / GABRIEL MONNET )

Le géant pharmaceutique suisse Novartis a publié mardi un bénéfice net en baisse de 13% pour le premier trimestre, à près de 3,2 milliards de dollars (3,4 milliards d'euros), freiné par la concurrence des médicaments génériques sur Entresto.

Son chiffre d'affaires s’est replié de 1% par rapport au premier trimestre 2025, à 13,1 milliards de dollars, les ventes de ce traitement contre l'insuffisance cardiaque ayant chuté de 42%, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Hors effets de change, ses ventes ont reculé de 5%.

Les analystes interrogés par l’agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 13,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

"L'érosion des génériques aux Etats-Unis a pesé sur les résultats au 1T, comme attendu", a déclaré son directeur général, Vas Narasimhan, cité dans le communiqué.

Il a cependant mis en avant les nouveaux traitements et lancements de nouveaux produits, estimant que le groupe "reste en bonne voie" pour réaliser ses objectifs annuels.

Pour 2026, Novartis mise toujours sur "une croissance à un chiffre faible" de ses ventes et un léger déclin de son résultat opérationnel de base.

Novartis est confronté à une vague d'expiration de brevets sur des traitements clés mais compte sur ses nouveaux médicaments comme Kesimpta (sclérose en plaques) ou Pluvicto (cancer de la prostate) pour prendre le relais de sa croissance.

Lundi, le groupe bâlois avait annoncé avoir obtenu l'homologation dans l’Union européenne pour un traitement contre l’urticaire chronique spontané, commercialisé sous le nom de Rhapsido. Il avait déjà été homologué fin septembre aux Etats-Unis.

Pour étoffer sa réserve de médicaments en cours de développement, le groupe a également réalisé de nombreuses acquisitions.

Fin février, il a bouclé le rachat de l’entreprise californienne Avidity Biosciences pour environ 12 milliards de dollars, ce qui doit lui permettre de se renforcer dans les maladies neuromusculaires génétiques.