Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: fin de l'accord de collaboration avec BeiGene information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 16:09









(CercleFinance.com) - Novartis et BeiGene ont convenu de mettre fin à leur accord de collaboration et de licence pour le tislelizumab, un anticorps monoclonal IgG4 humanisé anti-PD-1.



' Depuis que nous avons conclu l'accord en janvier 2021, le marché des inhibiteurs de PD-1 a considérablement changé. En conséquence, nous avons réévalué notre stratégie dans cette catégorie et avons décidé de mettre fin à cet accord ' indique le groupe.



Suite à cette résiliation, BeiGene reprendra tous les droits de développement et de commercialisation du tislelizumab, et Novartis fabriquera le tislelizumab.



BeiGene fournira à Novartis un approvisionnement clinique continu en tislelizumab pour soutenir ses essais cliniques.





Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks +1.09%