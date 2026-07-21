Novartis en tête du SMI après ses trimestriels

Novartis signe la plus forte hausse du SMI, le principal indice de la Bourse de Zurich, avec un gain de 2,45%, à 126,12 francs suisses. Le titre du laboratoire est entouré après une publication de résultats trimestriels particulièrement appréciée par les investisseurs.

Au deuxième trimestre, Novartis a généré 14,408 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de 3%, ou de 1% à changes constants. Sur le premier semestre, les revenus se sont élevés à 27,521 milliards de dollars, en hausse de 1% ou en repli de 2% à changes équivalents.

De son côté, sur le deuxième trimestre, le résultat opérationnel courant a atteint 5,9 milliards de dollars, au même niveau que l'année dernière, et donnant une marge ajustée à 41,2%, soit 310 points de base au-dessus des attentes du consensus. Enfin, le bénéfice s'est élevé à 3,3 milliards de dollars, en baisse de 19%, pénalisé par une hausse de la charge d'impôt et des frais d'intérêts.

Novartis a confirmé ses objectifs annuels, à savoir une croissance "à un chiffre bas" de ses revenus et un repli "à un chiffre bas" de son profit opérationnel coeur.

Un deuxième trimestre supérieur aux attentes pour les analystes

Pour All Invest Securities, le deuxième trimestre est meilleur que prévu avec un retour à la croissance. La performance opérationnelle est nettement supérieure aux attentes. Les marques prioritaires ont poursuivi leur progression et compensent désormais davantage l'impact des pertes d'exclusivité aux Etats-Unis.

Même constat chez Jefferies pour qui les ventes trimestrielles sont 5% au-dessus des attentes, portées en partie par un effet d'étalement sur les marques établies. La banque d'investissement américaine reste à conserver sur l'action Novartis, en visant 110 francs suisses.

De son côté, Oddo BHF est neutre avec une cible de cours de 116 francs suisses. Les analystes précisent que, comme attendu, le trimestre a été pénalisé par l'érosion des ventes d'Entresto aux Etats-Unis, un traitement en cardiologie qui représente 8% des ventes du groupe, à la suite de l'arrivée de génériques l'année dernière. Toutefois, les principaux moteurs de croissance ont poursuivi leur forte dynamique avec des ventes meilleures qu'attendu sur Kesimpta (neurologie), Cosentyx (inflammation), Leqvio (cardiologie)...

Le broker estime que Novartis dispose d'un portefeuille diversifié et d'un pipeline attractif, avec plusieurs catalyseurs cliniques importants attendus au second semestre. Le groupe reste toutefois confronté à la pression des génériques, aux incertitudes réglementaires aux Etats-Unis et aux futures pertes d'exclusivité de certains produits clés.