Novartis: données positives dans la néphropathie

(CercleFinance.com) - Novartis annonce de premiers résultats positifs de l'analyse intermédiaire de l'étude pivot de phase III ALIGN en cours sur l'atrasentan, un antagoniste oral des récepteurs de l'endothéline A (ERA), chez des patients atteints de néphropathie à IgA (IgAN).



L'étude a atteint son critère d'évaluation principal, démontrant la supériorité de l'atrasentan par rapport au placebo dans la réduction de la protéinurie après 36 semaines. Le profil d'innocuité de l'atrasentan s'est montré cohérent avec les données précédentes.



Novartis prévoit d'examiner les résultats intermédiaires avec la FDA américaine afin de permettre une éventuelle soumission réglementaire pour une approbation accélérée. L'étude se poursuit et les résultats finaux sont attendus au premier trimestre 2026.





