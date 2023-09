Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: données de phase III positives pour Lutathera information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Novartis annonce que l'essai de phase III NETTER-2, évaluant Lutathera dans le traitement de première intention des tumeurs neuroendocrines gastro-entéropancréatiques avancées (TNE-GEP), a atteint son critère d'évaluation principal.



Associé à l'octréotide à action prolongée, il a en effet démontré une amélioration significative de la survie sans progression chez des patients nouvellement diagnostiqués, par rapport à l'octréotide à action prolongée à forte dose seul.



Lutathera a aussi atteint le critère secondaire clé du taux de réponse objective. Aucun résultat d'innocuité nouveau ou inattendu n'a été observé dans l'étude et les données sont cohérentes avec son profil d'innocuité déjà bien établi.



'Lutathera est le premier traitement par radioligands à démontrer un bénéfice cliniquement significatif dans un contexte de première intention', souligne Novartis, qui discutera ces résultats avec les autorités de réglementation.





Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks +0.76%