Novartis: données de phase III positives dans Sjögren
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 07:45
Les deux essais NEPTUNUS-1 et 2 ont en effet atteint leur critère d'évaluation principal, démontrant des améliorations statistiquement significatives de l'activité de la maladie. L'ianalumab a été bien toléré et a démontré un profil d'innocuité favorable.
Il a ainsi le potentiel de devenir le premier et le seul traitement ciblé approuvé dans cette 'maladie auto-immune grave, progressive et systémique, souvent méconnue ou mal diagnostiquée, avec un impact négatif important sur la qualité de vie'.
Le laboratoire pharmaceutique suisse prévoit de présenter ses données lors d'un prochain congrès médical et de soumettre l'ianalumab, qui a reçu la désignation Fast Track de la FDA des États-Unis, aux autorités sanitaires du monde entier.
Valeurs associées
|94,060 CHF
|Swiss EBS Stocks
|0,00%
A lire aussi
-
Berkeley Springs est un concentré d'Amérique, des tensions qui l'agitent. Ses habitants se pressent au petit matin à la boulangerie, se sourient, mais évitent désormais de prononcer un nom qui crispe: Donald Trump. Le tourbillon Trump divise plus que jamais en ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer