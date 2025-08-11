 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Novartis: données de phase III positives dans Sjögren
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 07:45

(Zonebourse.com) - Novartis fait part de premiers résultats positifs pour ses essais de phase III évaluant l'ianalumab (VAY736) chez l'adulte atteint de la maladie de Sjögren active, maladie auto-immune systémique chronique qui provoque une inflammation et des lésions tissulaires.

Les deux essais NEPTUNUS-1 et 2 ont en effet atteint leur critère d'évaluation principal, démontrant des améliorations statistiquement significatives de l'activité de la maladie. L'ianalumab a été bien toléré et a démontré un profil d'innocuité favorable.

Il a ainsi le potentiel de devenir le premier et le seul traitement ciblé approuvé dans cette 'maladie auto-immune grave, progressive et systémique, souvent méconnue ou mal diagnostiquée, avec un impact négatif important sur la qualité de vie'.

Le laboratoire pharmaceutique suisse prévoit de présenter ses données lors d'un prochain congrès médical et de soumettre l'ianalumab, qui a reçu la désignation Fast Track de la FDA des États-Unis, aux autorités sanitaires du monde entier.


