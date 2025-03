Novartis: des données à présenter à l'ANN début avril information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 09:00









(CercleFinance.com) - Novartis annonce qu'il présentera de nouvelles données d'études menées dans l'ensemble de son portefeuille de neurosciences, lors de la réunion annuelle 2025 de l'American Academy of Neurology (AAN) qui se tiendra à San Diego du 5 au 9 avril.



Il dévoilera notamment les résultats d'invalidité à sept ans et les données de sécurité de l'essai de prolongation ouvert ALITHIOS pour son Kesimpta (ofatumumab) chez des personnes atteintes de sclérose en plaques récurrente (RMS).



'D'autres présentations mettent en évidence le pipeline de neurosciences de Novartis, notamment le rémibrutinib pour le RMS et l'iptacopan pour la myasthénie grave généralisée', ajoute le laboratoire pharmaceutique suisse.





