Le fabricant de bourbon Jim Beam suspend sa production

Le géant du bourbon Jim Beam a annoncé lundi qu'il va suspendre temporairement la production dans sa principale distillerie du Kentucky à compter du 1er janvier, ont rapporté des médias américains.

Jim Beam, propriété d'une filiale américaine du groupe japonais Suntory Holdings, a annoncé que sa distillerie de Clermont, dans le Kentucky, interromprait temporairement sa production "le temps d'investir dans des améliorations du site", a indiqué la chaîne CBS.

Cette pause intervient dans un contexte de nombreuses difficultés pour le secteur des vins et spiritueux. La consommation d'alcool est globalement en baisse aux États-Unis et les exportations de spiritueux américains ont chuté de 9% au deuxième trimestre, en partie à cause des droits de douane imposés par l'administration Trump, selon un rapport publié en octobre par le Distilled Spirits Council des Etats-Unis, une association professionnelle.

Les exportations vers le Canada ont été particulièrement touchées, enregistrant une baisse de 85% sur la période, après que les détaillants canadiens ont retiré les spiritueux américains de leurs rayons en représailles aux droits de douane du président Trump, a indiqué l'association.

Les amateurs de whisky n'ont cependant pas à craindre de pénurie. Les entrepôts du Kentucky détiennent actuellement un volume record de 16,1 millions de tonneaux de bourbon en vieillissement, selon l'association des distillateurs du Kentucky.