Novartis démarre la construction d'un centre de recherche à San Diego
Une fois opérationnel en 2029, ce site d'environ 46 000 pieds carrés devrait accueillir environ 1 000 employés et s'associer aisément aux sites de recherche mondiaux du groupe, notamment ceux de Cambridge (Massachusetts) et de Bâle (Suisse).
Il soutiendra la découverte complète de médicaments dans des domaines clés des maladies, notamment les neurosciences, la santé globale, l'oncologie, les maladies liées au vieillissement et la médecine régénérative.
Il élargira également les capacités de Novartis dans les plateformes technologiques de nouvelle génération, telles que les thérapies géniques et cellulaires, les thérapies à base d'ARN et la dégradation ciblée des protéines.
L'installation de San Diego s'inscrit dans le cadre de l'investissement de 23 MdsUSD prévu par le groupe pharmaceutique suisse pour développer la R&D et la fabrication avancée aux Etats-Unis, afin d'atteindre plus de patients.
