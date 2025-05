Novartis: de nouvelles données à l'ASCO et à l'EHA information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 15:34









(CercleFinance.com) - Novartis va présenter les données de 60 résumés lors de la réunion annuelle 2025 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) et du congrès 2025 de l'European Hematology Association (EHA).



Le groupe va présenter la sous-analyse NATALEE qui évalue Kisqali chez les patientes atteintes d'un cancer du sein précoce préménopausique.



Le groupe va également annoncé les résultats complets de l'étude Fabhalta APPULSE-PNH sur le programme de phase III, les données de phase II de l'ianalumab dans la thrombocytopénie immunitaire et les données de phase III à plus long terme du pelabresib dans la myélofibrose qui montrent l'ampleur du pipeline dans les maladies hématologiques.



' L'étendue de notre portefeuille en oncologie et en hématologie, composé de Kisqali, Pluvicto, Scemblix et Fabhalta, témoigne de notre leadership dans le traitement des tumeurs solides et des maladies hématologiques ', a déclaré Shreeram Aradhye, MD, président du développement et directeur médical de Novartis.



' En collaborant avec l'ensemble de l'écosystème, notre objectif est de faire progresser le débat sur la détection précoce et de répondre aux besoins évolutifs de cette nouvelle génération de patients atteints de cancer. ' a déclaré Victor Bultó, président de Novartis États-Unis.





