Novartis: de nouveaux résultats dans le cancer du sein

(CercleFinance.com) - Novartis a présenté vendredi de nouvelles données de suivi de phase III montrant que Kisqali permettait de réduire la récurrence de la maladie chez les individus atteints de certaines formes du cancer du sein précoce.



Selon un tableau fourni par le groupe pharmaceutique suisse, le taux de survie sans maladie invasive (IDFS) à un horizon de trois ans a atteint jusqu'à 94% dans certains types de cancer du sein lorsque Kisqali était associé à une thérapie endocrinienne.



Le laboratoire prévoit de revenir sur ces résultats aujourd'hui à l'occasion d'une intervention au congrès annuel de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO).





