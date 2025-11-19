Novartis construit un centre de production en Caroline du Nord et crée 700 emplois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Novartis va étendre ses activités en Caroline du Nord et y construire un centre de production dans le cadre d'un investissement de 23 milliards de dollars dans l'infrastructure américaine au cours des cinq prochaines années, a déclaré mercredi le groupe pharmaceutique suisse.

L'expansion devrait créer 700 nouveaux postes chez Novartis et plus de 3 000 emplois indirects dans la chaîne d'approvisionnement d'ici 2030, selon le communiqué de l'entreprise.

Cette annonce fait suite à un accord préliminaire conclu la semaine dernière entre les gouvernements américain et suisse, visant à réduire les droits de douane américains sur la Suisse de 39 % à 15 %.

L'élément central de cet accord est l'engagement pris par des entreprises suisses telles que Novartis d'investir 200 milliards de dollars aux États-Unis d'ici à la fin de l'année 2028.

Novartis a déclaré que le nouveau centre, qui devrait ouvrir en 2027 ou 2028, comprendra deux nouvelles installations à Durham, en Caroline du Nord, pour la fabrication de produits biologiques et l'emballage stérile, ainsi qu'un site à Morrisville pour la production et l'emballage de dosages solides.

Novartis a indiqué qu'elle agrandira également son campus actuel de Durham pour permettre le remplissage stérile de produits biologiques.

L'expansion est conçue pour augmenter la capacité de production de l'entreprise afin que tous ses principaux médicaments américains puissent être produits dans le pays, a déclaré Novartis.