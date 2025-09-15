 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 899,79
+0,95%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novartis conclut un accord de collaboration avec Monte Rosa
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 14:42

Monte Rosa Therapeutics a annoncé lundi la signature d'un second accord de licence dans le domaine du traitement des maladies auto-immunes avec le géant pharmaceutique suisse Novartis, qui permettra à ce dernier d'acquérir les droits de deux de ses programmes cliniques.

Aux termes de l'accord, les deux partenaires prévoient de développer ensemble des 'degraders', des médicaments qui permettent de détruire certaines protéines problématiques dans le corps, avec l'objectif de cibler des maladies liées au système immunitaire (maladies auto-immunes et inflammatoires) difficiles à traiter avec les médicaments classiques.

Plus précisément, il est prévu que Monte Rosa utilise sa plateforme technologique propriétaire appelée 'QuEEN', qui combine intelligence artificielle (IA) et apprentissage automatique ('machine learning' ou ML) afin de découvrir et de concevoir ces nouveaux 'degraders'.

Les conditions financières de l'accord incluent un paiement initial de 120 millions de dollars à Monte Rosa, qui pourra au total recevoir jusqu'à 5,7 milliards de dollars sous forme de paiements supplémentaires après avoir atteint certaines étapes réglementaires, de développement et commerciales, ainsi que des redevances situées autour de 10% sur les ventes nettes des produits éventuellement commercialisés.

Cet accord s'inscrit dans la continuité de l'accord de collaboration déjà conclu entre Monte Rosa et Novartis en octobre 2024 autour des dégradeurs de VAV1, dont le candidat MRT-6160 actuellement en bonne voie pour entrer en essai clinique de phase 2 dans plusieurs maladies immuno-médiées.


Valeurs associées

NOVARTIS SP ADR
124,125 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank