Novartis conclut un accord de collaboration avec Monte Rosa
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 14:42
Aux termes de l'accord, les deux partenaires prévoient de développer ensemble des 'degraders', des médicaments qui permettent de détruire certaines protéines problématiques dans le corps, avec l'objectif de cibler des maladies liées au système immunitaire (maladies auto-immunes et inflammatoires) difficiles à traiter avec les médicaments classiques.
Plus précisément, il est prévu que Monte Rosa utilise sa plateforme technologique propriétaire appelée 'QuEEN', qui combine intelligence artificielle (IA) et apprentissage automatique ('machine learning' ou ML) afin de découvrir et de concevoir ces nouveaux 'degraders'.
Les conditions financières de l'accord incluent un paiement initial de 120 millions de dollars à Monte Rosa, qui pourra au total recevoir jusqu'à 5,7 milliards de dollars sous forme de paiements supplémentaires après avoir atteint certaines étapes réglementaires, de développement et commerciales, ainsi que des redevances situées autour de 10% sur les ventes nettes des produits éventuellement commercialisés.
Cet accord s'inscrit dans la continuité de l'accord de collaboration déjà conclu entre Monte Rosa et Novartis en octobre 2024 autour des dégradeurs de VAV1, dont le candidat MRT-6160 actuellement en bonne voie pour entrer en essai clinique de phase 2 dans plusieurs maladies immuno-médiées.
