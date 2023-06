Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: cession d'actifs ophtalmologiques à Bausch + Lomb information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 14:20









(CercleFinance.com) - Novartis annonce la signature d'un accord visant à céder des actifs ophtalmologiques à Bausch + Lomb, dans le cadre d'une transaction évaluée à 2,5 milliards de dollars, dont 1,75 milliard de paiement initial auxquels s'ajouteront des paiements d'étape.



Le groupe de santé suisse précise que les actifs cédés incluront Xiidra, traitement sur ordonnance de la sécheresse oculaire, et SAF312, traitement expérimental de la douleur chronique de la surface oculaire.



'Cette transaction renforcera notre concentration sur les médicaments innovants prioritaires', explique Ronny Gal, chief strategy & growth officer de Novartis. Elle devrait être finalisée au second semestre 2023, sous réserve des conditions habituelles.





