Novartis: approbation dans l'hidrosadénite suppurée

(CercleFinance.com) - Novartis annonce que la FDA des Etats-Unis a approuvé son Cosentyx (secukinumab) pour le traitement chez l'adulte des formes modérées à sévères de l'hidrosadénite suppurée, une maladie chronique de la peau pouvant affecter une personne sur 100 dans le monde.



Le groupe de santé suisse précise que cette approbation se fonde sur des données robustes de phase III dans lesquelles Cosentyx a montré un soulagement rapide des symptômes de l'hidrosadénite suppurée dès la deuxième semaine.



'En tant que seul inhibiteur de l'IL-17A approuvé pour cette maladie, Cosentyx offre une nouvelle option de traitement significative qui a démontré une réduction des nodules inflammatoires et des abcès, ainsi que des poussées', poursuit-il.





