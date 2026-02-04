Novartis annonce une baisse de ses bénéfices en 2026, en raison de l'expiration de brevets pour des médicaments clés

Novartis s'attend à une baisse à un chiffre de son bénéfice d'exploitation ajusté en 2026

Compenser l'expiration des brevets par des accords de 30 milliards de dollars, médicaments contre le cancer

Le directeur financier désigné évoque la perspective d'un rebond des bénéfices au second semestre

Le cours de l'action perd 1,8 % dans la matinée

Novartis NOVN.S a prévumercredi sa première baisse annuelle du bénéfice d'exploitation en dix ans, tout en indiquant qu'à long terme, la société pourrait potentiellement compenser l'expiration des brevets de ses produits établis, tels que l'Entresto, un médicament pour le cœur.

Le fabricant suisse de médicaments a déclaré que le bénéfice d'exploitation de 2026 , ajusté pour les éléments non récurrents, diminuerait d'un faible pourcentage à un chiffre, hors effets de change. La dernière baisse de ce type remonte à 2016, année qui prenait en compte la cession ou la vente d'activités.

Novartis s'appuie sur les médicaments contre le cancer Kisqali et Scemblix et sur les 30 milliards de dollars dépensés l'année dernière pour des accords, afin de compenser l'expiration des brevets, entraînant la perte d'exclusivité du marché, sur les médicaments à succès comme Entresto pour l'insuffisance cardiaque et le traitement de l'allergie Xolair.

Les prévisions pour 2026 présentées mercredi comprenaient une projection de faibles gains à un chiffre pour les ventes du groupe, sans mentionner de chiffres.

Ces chiffres sont à comparer au consensus des analystes de Visual Alpha qui prévoient une augmentation des revenus d'environ 6,6 % pour atteindre 58,2 milliards de dollars cette année.

Les analystes de Jefferies ont déclaré que la partie inférieure de la fourchette de prévisions de bénéfices de l'entreprise pour 2026, de 21,3 à 22 milliards de dollars, en supposant un effet de change positif de 1 %, pourrait inciter les analystes à réduire leurs estimations, qui étaient de 21,8 milliards de dollars en moyenne.

Les actions de Novartis ont baissé de 1,8 % à 9 h 57, atteignant ainsi leur niveau le plus bas depuis deux jours.

L'ENTREPRISE EST OPTIMISTE QUANT À LA RÉALISATION DE SES OBJECTIFS À MOYEN TERME

Le directeur général Vas Narasimhan s'est toutefois montré optimiste quant à la réalisation des objectifs à moyen terme, soulignant les perspectives de croissance à plus long terme et prévoyant une augmentation des ventes cette année malgré la concurrence des fabricants de médicaments génériques.

"En 2026, nous prévoyons de croître grâce à la plus importante expiration de brevet de l'histoire de Novartis, ce qui souligne la force de notre entreprise, et nous restons en bonne voie pour atteindre nos objectifs à moyen terme", a-t-il déclaré.

Le directeur général, aux commandes depuis huit ans, a reçu une rémunération de 24,9 millions de francs suisses (32,08 millions de dollars) pour 2025, en hausse de 30 %, grâce à une performance du cours de l'action de 64 % sur trois ans, selon le rapport annuel.

Mukul Mehta, qui doit devenir directeur financier en mars, a déclaré à Reuters que le résultat d'exploitation ajusté "commence vraiment à augmenter au second semestre, ce qui est de très bon augure pour le second semestre 2026 et pour 2027 et au-delà."

Novartis a fait état d'une hausse de 1% de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, à 4,92 milliards de dollars, conformément aux attentes du marché, grâce à l'augmentation des ventes de Kisqali, un médicament contre le cancer du sein, de Kesimpta, un médicament contre la sclérose en plaques, et de Cosentyx, un médicament contre le psoriasis, entre autres.

(1 $ = 0,7761 francs suisses)