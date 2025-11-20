 Aller au contenu principal
Novartis affiche ses perspectives de croissance à moyen terme
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 08:42

En amont d'une journée investisseurs à Londres, Novartis indique prévoir un taux de croissance annuel moyen de +5 à 6% à changes constants pour la période 2025-30, après un relèvement de sa prévision pour la période 2024-29 à +6%.

'Ces perspectives reflètent la dynamique soutenue des moteurs de croissance sur le marché et des lancements à venir, la plupart bénéficiant d'une protection de brevet aux Etats-Unis au cours des années 2030', explique le groupe suisse.

Novartis remonte ses prévisions de pic de ventes pour Kisqali à 10 milliards de dollars ou plus et pour Scemblix à 4 MdsUSD ou plus. Il revendique en tout huit actifs sur le marché et 'dé-risqués' avec des potentiels de ventes maximales de 3 à 10 MdsUSD.

Par ailleurs, affirmant 'entrer dans une période riche en catalyseurs', le laboratoire pharmaceutique prévoit 15 publications ou plus susceptibles de conduire à des dépôts de demandes réglementaires au cours des deux prochaines années.

Enfin, avec 'une puissance de remplacement significative et un pipeline robuste comprenant au moins 30 médicaments potentiels à forte valeur', Novartis se dit positionné pour nourrir de la croissance à long terme au-delà de 2030.

Valeurs associées

NOVARTIS
102,500 CHF Swiss EBS Stocks +0,27%
