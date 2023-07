Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: acquisition de l'américain DTx Pharma information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 15:31









(CercleFinance.com) - Le laboratoire suisse Novartis a conclu le rachat de la société de biotechnologies américaine DTx Pharma pour un coût total qui pourrait avoisiner un milliard de dollars.



Le groupe bâlois prévoit de débourser un paiement initial de 500 millions de dollars pour boucler l'acquisition, un montant auquel pourrait s'ajouter un versement supplémentaire de 500 millions en cas de la réalisation de certains objectifs prédéfinis.



Novartis justifie l'opération par sa volonté de proposer de nouveaux traitements aux patients atteints de maladies neuromusculaires et d'autres troubles du système nerveux.



Le principal candidat-médicament de DTx Pharma, conçu à partir d'un dérivé de l'ARN, est actuellement en phase de développement préclinique pour le traitement de la maladie de Charcot-Marie-Tooth.



Le marché accueillait la nouvelles sans grand entrain puisque l'action Novartis cédait 0,3% à Zurich cet après-midi.





