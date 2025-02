Novartis: acquisition d'Anthos Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 08:58









(CercleFinance.com) - Novartis fait part d'un accord en vue de l'acquisition d'Anthos Therapeutics, société biopharmaceutique de stade clinique non cotée basée à Boston, transaction qui devrait être conclue au cours du premier semestre 2025, sous réserve des conditions habituelles.



Anthos détient l'abélacimab, actuellement en phase 3 de développement, avec l'indication principale pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux et de l'embolie systémique chez les patients atteints de fibrillation auriculaire.



Selon les termes de l'accord, Novartis effectuera un paiement initial de 925 millions de dollars à la clôture de la transaction, sous réserve de certains ajustements habituels, ainsi que des paiements supplémentaires potentiels pouvant atteindre jusqu'à 2,15 milliards.





