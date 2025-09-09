Novartis acquiert Tourmaline Bio pour 1,4 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2 à 4)

Novartis NOVN.S va acquérir Tourmaline Bio TRML.O pour 48 dollars par action, ce qui valorise la société biopharmaceutique basée à New York à 1,4 milliard de dollars sur une base entièrement diluée, a déclaré le géant pharmaceutique suisse mardi.

Tourmaline se concentre sur le développement du pacibekitug, une thérapie ciblée prometteuse ayant le potentiel de réduire l'inflammation systémique, en tant qu'option thérapeutique pour les maladies cardiovasculaires athérosclérotiques, a indiqué Novartis dans un communiqué.

Avec cette transaction, Novartis acquiert un produit prêt pour la phase III qui viendra compléter son portefeuille existant dans le domaine des maladies cardiovasculaires.

Le conseil d'administration des deux sociétés a approuvé à l'unanimité la transaction, aux termes de laquelle Novartis lancera une offre publique d'achat sur toutes les actions ordinaires en circulation de Tourmaline.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre, Tourmaline devenant alors une filiale indirecte à part entière de Novartis.